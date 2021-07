Ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Elenoire Ferruzzi, ora, fortunatamente, sta bene. La showgirl milanese, icona della comunità LGBTQ+ è uscita dall’ospedale dopo tre interminabili mesi di ospedali.

La donna è stata ricoverata a causa delle complicazioni del Covid-19 e nei mesi era peggiorata tantissimo fino ad essere ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Stando a quanto racconta Elenoire Ferruzzi in persona, il fatto che si sia salvato è stato un vero e proprio miracolo. Il covid-19 le ha lasciato danni piuttosto seri, il suo cuore, ma anche i suoi polmoni sono stati compromessi per un lungo periodo.

Qualche tempo fa, una volta svegliata, aveva registrato un video dall’ospedale in cui aggiornava i fan sulle sue condizioni di salute. Tuttavia, in quell’occasione non si era ancora mostrata.

Oggi, ha pubblicato una foto che descrive il cambiamento di questi mesi. La donna ha perso oltre 30 kg e il cambiamento è evidente. Sotto questa foto ha poi aggiunto: