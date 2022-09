Elenoire Ferruzzi, sapete in cosa è laureata e che lavoro faceva? Non ci crederete

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i Vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia. Tra questi, non è passata di certo inosservata la presenza di Elenoire Ferruzzi, l’idolo del pubblico che si prepara ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality.

L’ingresso di Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello Vip ha catturato l’attenzione dei fan più fedeli del programma. Nel corso degli ultimi giorni sono emersi numerosi retroscena riguardo la vita della gieffina. Sapete in cosa è laureata e che lavoro faceva prima? Non ci crederete.

Come raccontato durante la seconda puntata del programma, nel corso della sua vita Elenoire ha sofferto molto per affermare la sua identità. Anche se l’appoggio della famiglia non le è mancato, sono stati molti coloro che nel tempo l’hanno fatta sentire sbagliata. A riguardo, la gieffina ha dichiarato:

Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima.

Elenoire Ferruzzi: scopriamo insieme che titolo di studio ha e che che lavoro faceva prima

C’è da dire che non si hanno molte informazioni riguardo il privato di Elenoire Ferruzzi, anche se in questi ultimi giorni sono trapelati su di lei alcuni dettagli della sua vita. Forse non tutti sanno che la gieffina è laureata e in passato è stata una docente.

Stando alle indiscrezioni, pare che la concorrente del Grande Fratello Vip abbia studiato Lettere. Inoltre, sembra che nel corso della sua vita Elenoire abbia insegnato in una scuola serale. Come già anticipato, la gieffina si prepara ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality. Già diventata l’idolo del pubblico, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire le varie dinamiche pronte a crearsi all’interno della casa e di cui sarà protagonista.