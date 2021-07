Elenoire Ferruzzi è finalmente uscita dall’ospedale. La performer milanese è stata ricoverata quasi tre mesi in terapia intensiva, la showgirl aveva contratto il Covid-19 in maniera gravissima tanto che i medici non avevano speranze di sopravvivenza.

Fortunatamente, l’esito è stato un altro. Seppur molto debilita e con trenta chili in meno, Elenoire Ferruzzi è uscita dall’ospedale e può finalmente parlare del tremendo periodo che ha vissuto:

“Non avevo nessuna patologia, nessun problema cardiaco o di altra natura. Tutto è iniziato con una febbre a 37 e mezzo, che non era normale per me, perché mi sentivo strana. Sotto casa mia c’era una farmacia, feci un tampone e risultò negativo. I sintomi però ai aggravavano, una settimana dopo ho ripetuto il tampone ed era positivo. Da lì ho chiamato il mio medico che mi ha dato antibiotici e Tachipirina.”

Fino al tragico epilogo: il ricovero in ospedale da cui non aveva idea che sarebbe uscita dopo tre lunghi mesi.

Però la febbre nei giorni è arrivata a 41 e una notte non respiravo più. Ho chiamato il 118 e mi sono venuti a prendere e mi hanno portato al Sacco. Dopo 3 giorni in ospedale i medici mi hanno detto che ero gravissima e che sarei stata intubata e mi hanno detto ‘non sappiamo se si salverà’. Io d’istinto ho detto che volevo tornare a casa, poi mi hanno calmata. Mi sono fatta intubare e ringrazio infinitamente tutto il personale del Sacco. […] Ho rischiato di morire 8 volte. Chiamavano a casa mia e dicevano ai miei che mancavano poche ore alla mia fine.

Tempo fa, circolavano anche alcune polemiche in merito a quanto dichiarato dalla stessa Elenoire Ferruzzi mesi prima. Le parole sono state subito smentite:

Io non ho mai pensato che la pandemia non esistesse, ma trovavo ingiuste le restrizioni. Poi quando la malattia ha toccato alcune persone che conoscevo ho capito che sbagliavo. Non pensavo però che avrei preso una forma così forte del Covid. Mi ha devastata questo Coronavirus. Il vaccino bisogna farlo assolutamente, altrimenti non ne usciamo. Io per ora non devo farlo, ma tra pochi mesi lo farò, dovete farlo, non siate scettici.

La performer ha anche toccato un tema già nominato da Selvaggia Lucarelli: la raccolta fondi:

“La raccolta fondi l’hanno organizzata i miei amici, io non ne sapevo nulla. Sono una cittadina italiana e ho diritto alle cure. Quindi non capisco l’intervento di Selvaggia. Se io millantavo lusso? Certo, ma io non mi mangio le mie pellicce e i gioielli. Se posso venderli? La gente si compra le mie pellicce? Credo che questo sia un discorso assurdo“.