Gioia immensa per la coppia formata da Eleonora Boi e Danilo Gallinari, per l'imminente nascita del loro secondo figlio

Da anni ormai formano una delle coppie più belle dello spettacolo e dello sport. Alla fine del 2020 erano diventati genitori per la prima volta, con la nascita della piccola Anastasia e ora la loro splendida famiglia sta per allargarsi ancora. Una gioia immensa per Eleonora Boi e per il campione di basket Danilo Gallinari.

Nata a Cagliari il 21 aprile 1986, Eleonora Boi si è laureata in scienze politiche e contemporaneamente partecipato a diversi concorsi di bellezza, compreso Miss Italia.

La sua bellezza e la passione per lo sport l’hanno portata a diventare una delle giornaliste del genere più apprezzate in Italia e una seguitissima modella.

Danilo Gallinari, invece, è nato a Sant’Angelo Lodigiano l’8 agosto 1988. Fin da bambino le sue straordinarie doti lo hanno avvicinato alla pallacanestro e nel 2005 ha esordito con l’Olimpia Milano in serie A.

Nel 2008, invece, ha coronato il sogno di ogni giocatore di basket, ovvero essere selezionato per giocare in NBA.

Attualmente non vive un periodo particolarmente felice. A inizio stagione ha subito un grave infortunio al ginocchio che da allora lo tiene lontano dal parquet e dai suoi compagni dei Boston Celtics.

Tuttavia, la sua vita privata procede a gonfie vele da qualche anno a questa parte.

L’amore con Eleonora Boi cresce con il passare del tempo e i due sono sempre più legati, come dimostrano le tantissime e molto dolci foto pubblicate sui social dai due.

Dal dicembre del 2020, poi, il loro amore è stato coronato anche con la nascita della loro prima figlia insieme, la piccola Anastasia.

Secondo bebè in arrivo per Eleonora Boi

A settembre 2020 con un post su Instagram avevano annunciato a sorpresa che la loro famiglia si sarebbe allargata. Poi, agli inizi di dicembre, un altro annuncio, questa volta della nascita della bimba:

Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere… Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia.

E come quando fu per la prima gravidanza, anche in questo caso Eleonora e Danilo hanno scelto i social per dare la bella notizia. Diverse e bellissime le foto pubblicate ieri, ma tutte con un ‘dettaglio’ in comune, il pancino ormai cresciuto della modella.

La coppia non ha svelato nulla riguardo al sesso del nascituro o alla presunta data di nascita, ma i fan hanno appreso la notizia con grande gioia.