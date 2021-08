Sono passate poche settimane da quando Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci hanno annunciato ai loro fan che sono in attesa del loro quarto figlio. Ieri, sul profilo Instagram di entrambi è apparso un nuovo post, con il quale la coppia vip ha voluto svelare al mondo che il bebè in arrivo sarà una bella femminuccia.

View this post on Instagram

A inizio agosto, sul profilo Instagram di Mariano Di Vaio era comparso un dolcissimo video. Nella clip c’erano lui, sua moglie Eleonora e i loro tre bellissimi bambini. Mariano accarezza dolcemente il pancino della sua amata di sole 4 settimane di gestazione, mentre lei sorride. Il terzogenito indossa una t-shirt di colore blu con una scritta che annuncia l’arrivo di un altro Di Vaio!

Quello è stato per la loro bella famiglia un momento davvero indimenticabile e, soprattutto, che non si aspettavano affatto.

A quasi un mese di distanza da quel giorno, Eleonora e Mariano hanno scoperto quale sarà il sesso del bebè in arrivo. E come accade sempre più spesso tra i personaggi noti dello spettacolo, hanno deciso di organizzare un gender reveal party. Ossia una festa con festoni e palloncini, che serve a svelare appunto il sesso del nascituro.

Il suddetto party si è svolto in Sardegna, dove stanno passando i loro giorni di vacanza. Nella clip video si vede tutta la famiglia a bordo piscina, mentre scoppia un grande palloncino nero, dal quale ne escono tanti piccoli e rosa.

View this post on Instagram

Il video, prontamente pubblicato su entrambi i profili dei prossimi neo genitori, ha raggiunto un numero grandissimo di reazioni in pochissimo tempo. Eleonora, in didascalia, ha scritto:

View this post on Instagram

Il nostro mondo blu, si tinge con un pizzico di rosa! Quando pensavo a questo momento lo immaginavo proprio così… ROMANTICO ed EMOZIONANTE: un arco di fiori stupendo opera di @kettyfloraldesignereal come cornice ad uno sfondo meraviglioso nella nostra isola ( perché ormai la sento nostra). Un palloncino con la sorpresa dentro, musica in sottofondo, vento tra i capelli, sapore di mare e NOI! Un grazie speciale a @farinagiorgi che anche da lontano riesce sempre a stupirmi! Grazie per aver reso questa sorpresa ancora più speciale💖 e grazie con tutto il cuore a voi che ci state riempendo di affetto siete speciali e ormai davvero fate parte di noi♥️