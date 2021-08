Nemmeno loro si aspettavano la bellissima notizia e sono rimasti totalmente sorpresi, ma felici. Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci aspettano il quarto figlio.

Il famoso modello e influncer è già papà di tre bellissimi maschietti: Nathan Leone 5 anni, Leonardo Liam 3 anni e Filiberto Noah 2 anni.

Nel video dell’annuncio, i fratellini saltano felici e non riescono a trattenere l’eccitazione alla notizia dell’arrivo di un altro fratellino o di una sorellina! La coppia vip ha deciso di annunciare la gravidanza con un filmato realizzato durante le vacanze estive in famiglia. Il video mostra i genitori e i tre figli in Sardegna. Mariano di Vaio accarezza dolcemente il pancino della sua amata di sole 4 settimane di gestazione, mentre lei sorride. Il terzogenito indossa una t-shirt di colore blu con una scritta che annuncia l’arrivo di un altro Di Vaio!

Un momento felicissimo che non dimenticheranno mai. Come loro stessi hanno scritto durante la pubblicazione del video, non se lo proprio aspettavano!

I fan si sono mostrati subito entusiasti dopo aver letto la notizia e ora sono impazienti di scoprire il sesso del bebè. Sarà un altro maschietto o arriverà anche una femminuccia?

Chi è Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio è un famoso modello, blogger e imprenditore italiano. Il suo profilo ufficiale Instagram conta più di 6 milioni di seguaci.

È nato ad Assisi il 9 maggio del 1989, per poi trasferirsi a Londra dove ha iniziato a lavorare come ragazzo immagine di un negozio di abbigliamento. In seguito, si è spostato negli Stati Uniti dove ha studiato recitazione, per poi finire in Italia e cominciare a lavorare come modello. Negli anni è diventato l’immagine di importanti marchi come Hugo Boss, Diesel, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Gucci e altri.

Nel 2018, Forbes lo ha inserito al primo posto come ragazzo più influente under 30 nel settore del commercio online di abbigliamento e come il blogger italiano più famoso. È stato anche inserito dal Daily Mail come uno dei 10 uomini più belli al mondo.

Nel 2019 Dolce e Gabbana lo ha scelto come testimonial del profumo K.