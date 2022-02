Eleonora Daniele si è commossa durante la puntata di Storie Italiane dove si è parlato di Sangiovanni. Il giovane cantante reduce dal Festival di Sanremo 2022 ha conquistato milioni di persone grazie al suo meraviglioso brano ‘Farfalle’.

Il cantante dopo il grande successo ottenuto ad Amici di Maria De Filippi ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco dell’Ariston. Ancora una volta Sangiovanni ha conquistato il pubblico grazie alla sua grande voce ma anche agli abiti particolari e iconici.

Tra tutti questi c’è sicuramente il rosa, colore amato e apprezzato dal cantante che in più occasioni ne ha sottolineato la bellezza. Questa edizione del Festival di Sanremo ha così mostrato e sdoganato le etichette che purtroppo esistono ancora nella società di oggi.

Un messaggio forte ma in particolar modo chiaro che la conduttrice Eleonora Daniele a Storie Italiane ha voluto riproporre. La stessa di fronte alla foto di Sangiovanni con un completo rosa è scoppiata in lacrime, lasciando lo studio senza parole. Scopriamo insieme perché e le sue dichiarazioni.

Eleonora Daniele commossa da Sangiovanni ricorda il “ragazzo dai pantaloni rosa”

La conduttrice di Storie Italiane di fronte alla foto del cantante è scoppiata a piangere non riuscendo a trattenere la sua tristezza. Lei stessa infatti, ha riportato a galla la tragedia che ha visto protagonista un giovane ragazzo che ha deciso di togliersi la vita a casa delle continue offese e critiche per i suoi pantaloni rosa.

Eleonora Daniele durante la messa in onda della trasmissione ha spiegato: “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: “Mi prendono in giro per come sono vestito”, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”.

“Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura” ha proseguito la conduttrice.

Il tragico episodio di cui parlava la nota conduttrice vede protagonista un giovane studente romano di soli 15 anni che ha deciso di togliersi la vita dopo le continue prese in giro. Gli italiani lo ricordano come ‘il ragazzo dai pantaloni rosa’ .