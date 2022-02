È iniziata la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 e tra gli artisti che sono già saliti sul palco, c’è stato anche Sangiovanni.

Il cantante ha presentato il suo bellissimo brano Farfalle e prima di scendere dal palco dell’Ariston, si è avvicinato al conduttore Amadeus e gli ha sussurrato qualcosa.

In molti tra il pubblico conoscevano già le parole che ha pronunciato e anche il perché, ma molti altri si stanno ancora chiedendo “Ma cosa ha detto Sangiovanni ad Amadeus”?

L’artista ha pronunciato due parole: FantaSanremo e Papalina. Sono due parole chiave che quest’anno sono legate al regolamento del gioco che sta divertendo tutti e che ha già coinvolto un incredibile numero di italiani: il FantaSanremo.

Naturalmente, prima dell’esibizione dietro le quinte, San Giovanni era già d’accordo con il conduttore. Avrebbero pronunciato insieme le due paroline.

Se il cantante in gara pronuncia la parola Papalina, acquista punti in classifica. Ogni giocatore ha composto la propria squadra scegliendo cinque tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra questi ha poi scelto un capitano e a seconda di cosa faranno i cantanti durante le serate, si perderanno o si acquisteranno punti.

Chi è Sangiovanni

Sangiovanni è un giovanissimo cantante italiano nato a Vicenza il 9 gennaio nel 2003. Ha lasciato gli studi al quarto anno di liceo per partecipare al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, grazie al quale si è fatto conoscere al pubblico italiano.

Si è avvicinato alla musica a soli 16 anni, iniziando a scrivere i primi brani. Ha svelato di aver scelto Sangiovanni come pseudonimo perché la sua mamma gli diceva sempre che non aveva affatto “la faccia di un santo“.

Il 4 dicembre del 2021 al Tg1 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il suo brano Farfalle.

Tra i suoi brani più conosciuti, ricordiamo: Malibu, Lady, Raggi gamma, Perso nel buio, hype, paranoia, Guccy Bag.