Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane rivela il grave incidente che ha visto protagonista una persona importante

Eleonora Daniele in lacrime durante una delle ultime puntate di Storie Italiane in onda su Rai 1 annunciando una brutta e delicata notizia. Il programma formato Rai ha da sempre riscosso un grande successo nei telespettatori che, con costanza e piacere seguono la cronaca e il gossip riportato dalla stessa conduttrice.

Nella puntata andata in onda negli scorsi giorni, è la stessa Eleonora ad iniziare il programma dando una spiacevole notizia agli spettatori. Stando a quanto riporta la conduttrice, una persona a lei cara è stata vittima di un grave incidente stradale che, l’ha ridotto in gravi condizioni.

Un in primo momento sono state tantissime le persone che davanti allo schermo si sono chieste chi fosse la persona rimasta coinvolta. A spiegare le dinamiche e i dettagli di ciò che era accaduto è la stessa Eleonora Daniele con la voce rotta dal pianto.

Uno degli autori infatti, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale ed è stato subito ricoverato in gravi condizioni. La conduttrice né la redazione ha fornito ulteriori dettagli in merito alla tragedia che ha colpito Alessandro.

La famosa conduttrice ha deciso di aprire la puntata raccontando cosa è accaduto ad uno degli autori del programma. Quest’ultimo ora si trova in condizioni serie in ospedale ed è la stessa Eleonora Daniele a volerlo salutare lanciandogli un messaggio di grande speranza.

Subito dopo la sigla iniziale, la conduttrice si è così presa due minuti di tempo e davanti alle telecamere ha affermato: “Permettetemi di mandare un grande abbraccio a uno dei nostri autori. Si chiama Alessandro. Mercoledì scorso, qui a Roma, è stato vittima di un bruttissimo incidente, mentre era in sella alla sua moto. Ora si trova in ospedale, dove sta combattendo una grande battaglia. Forza Alessandro, anzi, come dici tu: ‘Daje Ale!’.

Eleonora Daniele insieme a tutta la redazione ha così voluto mandare un messaggio di incoraggiamento nei confronti di Alessandro. Con le lacrime agli occhi la nota conduttrice ha esordito con parole positive ma allo stesso tempo piene di paura per le condizioni del suo caro amico nonché collega.