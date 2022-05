Eleonora Daniele pubblica una foto con sua figlia e viene minacciata di morte

Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia riguardante Eleonora Daniele che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Di recente la celebre conduttrice è stata minacciata di morte da un hater dopo aver pubblicato una foto con sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di terrore per Eleonora Daniele. Di recente la nota conduttrice si è resa protagonista di un brutto episodio che l’ha costretta a recarsi dalle forze dell’ordine. La donna è diventata vittima di una minaccia di morte da parte di un hater il quale ha lasciato un commento sotto un post sul suo account social.

Eleonora Daniele è sempre molto attiva sui social. Con un profilo Instagram che conta quasi 178 mila follower, alla donna piace condividere momenti della propria professione e quotidianità con tutti i suoi fan. Dopo aver pubblicato una foto che la ritrae con sua figlia, ha ricevuto una minaccia di morte da parte di un hater.

A diffondere la notizia è stata “La Repubblica”. Queste sono state le parole riportate dal giornale:



Tra le decine di apprezzamenti, emoticon con i cuori e gli abbracci, sotto l’istantanea pubblicata sui social, sono spuntate anche queste frasi: «Facciamo una strage, preparati idiota». Un post che fa scattare la massima allerta da parte degli agenti della postale. Frasi che mandano nel panico l’artista, proprio perché in alcune foto non è sola, ma con il marito e la sua piccina. «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente», gli scriveva sempre la stessa persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Alla luce dell’accaduto, la polizia postale ha preso seri provvedimenti ed è riuscita a individuare l’identità dell’uomo. Quest’ultimo è un 45enne napoletano il quale ha usato uno pseudonimo per commentare il post della Daniele. Su richiesta del pm Pierluigi Cipolla, le forze dell’ordine si sono recate presso l’abitazione dell’hater per eseguire una perquisizione. Attualmente si sta verificando se sia capace di intendere e di volere, da qui si proseguirà con le indagini.

Tuttavia non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Infatti anche molti altri vip sono finiti nel mirino degli haters come per esempio Sabrina Ferilli, Pupo e molti altri.