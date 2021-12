Eleonora Daniele colpita da un grave lutto proprio in questi giorni di festa. Nella notte tra Natale e Santo Stefano, si è spenta infatti l’amatissima zia, che aveva 97 anni. La donna è morta tra il 25 dicembre e il 26 dicembre, gettando nello sconforto la famiglia che l’amava e sperava di poterla avere accanto ancora per un po’.

La conduttrice di Storie Italiane, sui suoi account social, ha annunciato di aver perso una parte della sua famiglia. Nella tarda mattinata del 26 dicembre ha infatti raccontato che sua zia non c’è più.

La conduttrice originaria di Padova ha infatti detto che nella notte tra Natale e Santo Stefano l’amata zia Elsa, che aveva 97 anni e con cui aveva un legame fortissimo, è salita in cielo.

Eleonora Daniele aveva sentito la zia proprio poco tempo prima della sua scomparsa, capendo che quella sarebbe stata l’ultima volta per loro insieme.

Poi nella notte, poche ore dopo, l’anziana donna è spirata.

Queste le parole della presentatrice che poi la ricorda così:

Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta, la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola! Tu e zio Alvise eravate due veri principi: una coppia felice, di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno… I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata. Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio. Fai buon viaggio zia Elsa, tra le braccia degli angeli, in un paradiso che ti sei meritata, tra i Santi e le persone buone d’animo come te.