Tanta commozione nel salotto di Domenica In, che nella scorsa puntata ha ospitato Eleonora Daniele. La famosa conduttrice, in lacrime, ha ricordato la scomparsa del fratello Luigi, affetto da autismo.

Eleonora più volte ha spiegato di quanto sia difficile per lei parlarne e di quanto quel dolore l’accompagna ancora oggi, ogni giorno. Per questo, ha deciso di scrivere di lui nel libro “Quando ti guardo negli occhi”, sperando così di aiutare le famiglie nella stessa situazione.

Le persone affette da autismo hanno bisogno di essere capite e sostenute e allo stesso tempo, come ha spiegato la conduttrice, hanno bisogno di vivere la loro vita e di avere i loro spazi. Il suo sogno era quello di prendere un appartamento e di portarci Luigi, ma poi ha capito che ogni volta che lo riportava nel suo istituto, lui sorrideva. Aveva trovato i suoi amici, la sua famiglia, la sua casa.

Pensiamo a volte di poter decidere per le persone che amiamo, ma l’amore è anche libertà di lasciare spazio a chiunque di decidere di esistere nella propria indipendenza e dignità. Luigi in quell’istituto aveva trovato un suo mondo.

Eleonora Daniele era pronta per iniziare la sua conduzione del programma Storie Vere, quando alle 7 del mattino ha ricevuto la tragica chiamata da sua sorella: Luigi non c’era più.

La conduttrice non voleva crederci e sperava che si trattasse soltanto di un brutto incubo, ma non era così.

Io ho urlato, non mi davo pace, non mi davo una spiegazione, pensavo di essere in un incubo e invece era tutto vero. Ho preso un treno, ho lasciato la trasmissione per una settimana.