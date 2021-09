In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Eleonora Daniele è tornata a parlare dell’emozione di essere mamma. La donna ha finalmente presentato a tutti Carlotta, la sua prima bambina e ha ricordato dei momenti felicissimi.

La conduttrice ha parlato anche delle prime volte che ha portato la piccola Carlotta con sé al lavoro, sempre sotto l’occhio vigile di qualcuno. In una di queste occasione ha anche vissuto l’emozione più bella. Ha sentito, infatti, per la prima volta la bambina chiamarla mamma.

Ricordo ancora che una mattina mi stavo preparando per andare in trasmissione mentre lei era sul seggiolone accanto al papà. Ero di fretta, dovevo scappare, sai quando fai tutto velocissimo perché il tempo stringe. Mi seguiva con lo sguardo e, un istante prima che varcassi la soglia di casa, ha scandito bene: “Mamma”. Non era mai accaduto prima. Sul momento non mi sono voltata, ma ho avuto una reazione interiore immensa, quasi avessi un vulcano dentro di me. Non vedi ancora la lava ma ne avverti il calore dirompente.