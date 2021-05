A chi non è mai capitato di rendersi conto in età adulta di aver sbagliato mestiere? Questo succede anche nel mondo dello spettacolo, difficile a credersi ma la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele potrebbe dire addio alla televisione.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna la conduttrice si è raccontata parlando anche di questo primo anno della piccola Carlotta, la bambina avuta da Giulio Tassoni. Eleonora Daniele ha dichiarato di aver intrapreso gli studi per iniziare un altro lavoro.

Vorrebbe infatti fare la psicologa, da quanto dichiarato sembra che stia prendendo la laurea non solo per passione, ma per intraprendere la carriera una volta terminati gli studi.

Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa. Mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Se è una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma.

Chiuso il capitolo lavoro si è aperta la parentesi più bella della sua vita: la nascita della sua prima figlia Carlotta. Tra poco la bimba compierà un anno, ma la mamma potrebbe già avere in mente una seconda gravidanza complice anche la tenerezza del compagno:

“Giulio è stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato. Il mio pensiero è di non lasciare sola Carlotta. Mi piacerebbe avere un altro figlio. Ogni tanto ne parlo con Giulio. Detto questo, poi bisogna confrontarsi con la vita reale. Lei farà comunque la sua vita. Mi auguro con tutto il cuore che non passi il suo tempo a occuparsi di una madre vecchia o magari malata. Preferisco andarmene prima. Quando avrà 30 anni, io ne avrò 75. Non vorrò essere un peso per lei…”.