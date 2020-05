View this post on Instagram

Domenico D'Agati dopo aver denunciato alle autorità di essere vittima di soprusi da parte delle mafie, ha rilasciato un'intervista a #storieitaliane . La piccola Mattea ha voluto scrivere una letterina per il caro nonno: "Non sei solo, io sono con te" ❤️ Trovo in questa lettera il sentimento puro di una bambina che sa già cosa sia la criminalità e la combatte in una maniera commovente : scrive una lettera al suo nonno che ha denunciato il pizzo, e ora si trova solo abbandonato a se stesso , abbandonato dalle istituzioni . Il nonno denuncia di non avere più credito dagli istituti bancari perché segnalato come “cliente a rischio” dopo la denuncia… 😳 @domenicodagati @storieitalianerai ❤️