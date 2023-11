Eleonora Giorgi rivela: “Ecco come ho scoperto di avere il tumore al pancreas”

Queste le parole dell'attrice: "Come ho scoperto il tumore e qual è l'aspettativa di vita"

In questi giorni sta facendo molto scalpore la notizia che Eleonora Giorgi ha annunciato in diretta a Pomeriggio 5. Nel corso di una delle ultime puntata della trasmissione condotta da Myrta Merlino, l’attrice ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Dopo l’annuncio, l’ex moglie di Paolo Ciavarro ha rivelato ulteriori dettagli sulla malattia in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ Eleonora Giorgi ha rivelato come ha scoperto di avere il cancro e ha rivelato anche come affronterà la malattia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Paolo e Andrea addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori.

Eleonora Giorgi rivela: “Ecco come ho scoperto la malattia”

Come già anticipato, nell’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ Eleonora Giorgi ha anche rivelato come ha scoperto la malattia. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Credevo che avessi problemi polmonari. Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite. Avevo un forte raffreddore, il 26 ottobre, cinque giorni dopo il mio 70º compleanno, mi sono ritrovato a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse.

E, continuando con il suo discorso, l’attrice ha poi aggiunto: