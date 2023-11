Dopo l’annuncio della malattia, fatto lo scorso 24 novembre a Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi ha parlato di nuovo della sua malattia, di come la vuole affrontare e di ciò che l’aspetta. La sua è una situazione molto simile a quella vissuta da Fedez recentemente e proprio al cantante, l’attrice ha rivolto un pensiero affettuoso. Le sue parole a Il Corriere della Sera.

Gli ultimi non sono stati mesi semplici per Eleonora Giorgi. L’amatissima attrice e regista, oggi spesso ospite nei programmi televisivi di maggiore successo, lo scorso settembre aveva salutato per sempre la sua mamma.

Più recentemente, invece, a seguito di controlli ha scoperto di avere un tumore al pancreas e di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e alle dolorose chemio terapie.

La Giorgi, dopo un periodo trascorso a cercare di metabolizzare la notizia, ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare tutto. E lo ha fatto lo scorso 24 novembre nello studio di Pomeriggio 5, ospite di Myrta Merlino.

Ha deciso di farlo, di condividere tutto, per accogliere a braccia aperte tutto l’amore che il suo pubblico le può dare.

Il messaggio di Eleonora Giorgi per Fedez

In questi giorni la Giorgi ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera ed è tornata a parlare della sua malattia.

Ha raccontato che per fortuna ha scoperto per tempo la malattia e che quindi ha intenzione di affrontarla con il massimo ottimismo. Poi ha spiegato come ha preso la notizia e il pensiero che subito è andato ai suoi figli Andrea e Paolo:

All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore. Tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori.

Un pensiero Eleonora lo ha voluto però dedicare anche a Fedez, che qualche mese fa ha lottato con la sua stessa malattia.