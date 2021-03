Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi: il dettaglio nell’outfit diverte i fans

Elettra Lamborghini è la terza opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Purtroppo, a pochi giorni dalla prima puntata, la cantante ha avuto una pessima notizia: Elettra è positiva al Covid 19. Per ovvi motivi, questo le ha impedito di partecipare fisicamente alla puntata di apertura del reality insieme ai colleghi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Fonte studi L’Isola dei Famosi

Questo, però, non le ha impedito di partecipare al programma in via telematica, in collegamento con Ilary Blasi, in modo da poter salutare il cast e portare avanti il suo compito nel reality. Nonostante il collegamento virtuale e il fatto che si trovi comodamente seduta nel divano di casa sua, Elettra non rinuncia a mostrarsi al meglio.

Il suo stile è impeccabile come sempre: Elettra Lamborghini indossava un appariscente abito piumato. Ma ad incuriosire il pubblico è stata la particolare scelta delle calzature. La cantante, infatti, ha rinunciato ai soliti tacchi a spillo per una scelta molto più originale e in linea con la circostanza: delle pantofole a forma di fiammingo.

Fonte studi L’Isola dei Famosi

Insomma, nemmeno il coronavirus riesce a fermare la dinamica e simpaticissima cantante che (proprio come Ilary Blasi che ha incantato tutti col suo abito a sirena) ha puntato su un look total black. Il look di Elettra, anche se sfoggiato in salotto, è curato nei minimi dettagli. L’abito da sera che indossa è in raso, un modello fasciante che porta la firma di Miscreants. Tocco di classe il profondo spacco laterale e le piume bianche a decoro dello scollo. A completare l’outfit dei lunghi guanti neri.

Fonte studi L’Isola dei Famosi

È risaputa la passione della Lamborghini per i vertiginosi tacchi a spillo, proprio per questo la scelta della cantante di lasciarli nell’armadio ha stupito tutti. Il bellissimo abito che indossa, infatti, è stato accompagnato da delle morbide pantofole a forma di fenicottero rosa. La cantante non ha esitato a mostrare l’originale calzatura in diretta, ricevendo complimenti per il look. Elettra sembra perfetta per il ruolo di opinionista: la sua simpatia è travolgente. Non vediamo l’ora di poterla vedere presente in studio a commentare le vicende dei naufraghi insieme ai suoi colleghi.