L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Nella prima puntata, andata in onda ieri sera, la padrona di casa Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione del reality. La showgirl, dunque, ha preso in mano le redini del programma dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, salutata da Ilary a inizio puntata. Il reality è appena iniziato e non sono mancati i primi imprevisti e le prime gaffe della conduttrice.

Ieri sera Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un ritorno alle origini, come ha dichiarato la stessa Ilary, per i naufraghi ormai sbarcati in Honduras. Nuovo inviato della trasmissione il campione Massimiliano Rosolino. In studio, oltre alla conduttrice, gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, in collegamento, per causa Covid, Elettra Lamborghini.

Ma già nella prima puntata dell’Isola dei Famosi l’imprevisto è dietro l’angolo. E protagonista della gaffe è proprio Ilary Blasi che si è trovata al centro di alcuni momenti a dir poco imbarazzanti. Cominciando da quello che non è passato inosservato ai telespettatori in studio e a casa, Ilary Blasi si è resa protagonista di un gioco di parole che le è costata una vera e propria gaffe.

L’imprevisto si è verificato durante il momento di presentazione della Palapa, il luogo più importante dell’Isola che guiderà tutte le dinamiche del interne del gioco, dalle nomination alle eliminazioni. E proprio durante l’annuncio del nome Palapa ecco che la nuova conduttrice del reality è inciampata in errore.

La gaffe di Ilary Blasi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi

Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata.

L’errore è stato immediatamente percepito dall’opinionista Tommaso Zorzi il quale ha mostrato da subito la sua esclamazione di sorpresa.

Ilary Blasi, accortasi immediatamente dell’errore, a fatica è riuscita a trattenere le risate. Infatti, la giusta parola da pronunciare, come tutti sappiamo, era Palapa e non Patata.