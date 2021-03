Elettra Lamborghini ancora positiva al Covid

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi deve fare a meno di un’opinionista. Elettra Lamborghini, infatti, è risultata positiva al Covid 19 dallo scorso 7 marzo. Sono passati 13 giorni ormai, ma la cantante non riesce a diventare negativa ai tamponi. I tamponi continuano ad essere positivi ed Elettra deve continuare la quarantena, nonostante sia assolutamente priva di sintomi e si senta in ottima forma.

Ma le regole sono regole e perché la Lamborghini possa essere presente nel reality deve negativizzarsi. Proprio in vista della prossima puntata del reality, la nuova opinionista (a distanza) si era sottoposta in maniera privata ad un tampone rapido, che le aveva dato una falsa speranza. Il tampone, infatti, era risultato negativo, tanto che subito la cantante aveva voluto sottoporsi a quello molecolare dell’ASL.

Purtroppo, il secondo tampone non ha dato le notizie sperate: Elettra risulta ancora positiva ma una buona notizia c’è: la carica virale è ai minimi storici, il che è un ottimo segnale. Un segno positivo che però, ad Elettra, non basta. La cantante non vedeva l’ora di poter essere presente a L’Isola dei Famosi, ma il suo desiderio dovrà aspettare per essere realizzato.

Sui social, la Lamborghini ha scritto: “Non ci sono buone notizie dal mio referto purtroppo. Mamma mia che sfiga. Sono così triste che non ho parole… vorrei un abbraccio, manco quello…”. Insomma, Elettra dovrà rimandare il suo debutto nel reality a Giovedì, se non addirittura alla settimana successiva. Davvero una sfortuna, la cantante era davvero impaziente.

Elettra Lamborghini è davvero sconsolata e si sfoga sui social, essendo costretta all’isolamento: “Non ho nessun sintomo. Da giorni continuo a prendere mille pastiglie per prevenzione. Ho fatto pure un tampone rapido che è risultato negativo per vedere come fossi messa. Pensavo oggi sarei stata negativa. Ero così contenta”. Come se non bastasse, Elettra durante questi 13 giorni di isolamento forzato, ha subito anche un triste lutto. Roy, il fedele cagnolino della cantante, è venuto a mancare. Speriamo che possa guarire al più presto.