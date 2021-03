L’Isola dei Famosi: Fariba rischia l’eliminazione per aver infranto il regolamento

Fariba Tehrani è una degli aspiranti naufraghi di questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. La donna, insieme ad Ubaldo Lanzo, si trova al momento a Parasite Island, con l’intento di dimostrare di essere adatta alla vita sull’isola. Appena poche ore fa, però, la concorrente ha rischiato l’eliminazione per aver violato il regolamento del reality.

Ad appena 48 ore dal suo sbarco, Fariba si trova già spalle al muro. Ma cosa è successo? La mamma di Giulia Salemi, ieri, con la complicità del suo compagno d’avventura, ha deciso di accendere un falò con un mezzo non convenzionale. Fariba, infatti, ha attizzato un fuoco usando un suo assorbente. Una soluzione ingegnosa, se non fosse che si tratta di un oggetto proibito nel reality. Infatti, il contratto de L’Isola dei Famosi presenta una clausola in cui è fatto divieto ai naufraghi di accendere un fuoco usando oggetti che non sono presenti in natura. Per tali oggetti si intendono fogli di carta, carta igienica e, ovviamente, assorbenti.

Proprio per questo, gli autori del reality hanno subito mandato un ultimatum ai due aspiranti naufraghi, tramite un comunicato. Le parole della regia sono state chiare: il fuoco doveva essere spento, a pena dell’eliminazione definitiva dall’isola. Ecco lo scritto: “Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente. Materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete assolutamente spegnerlo. Pena l’espulsione definitiva da L’Isola dei Famosi”.

A quel punto Fariba e Ubaldo, insieme al loro mentore Marco Maddaloni (vincitore di una delle scorse edizioni), non hanno potuto far altro che procurarsi una pentola d’acqua e spegnere il fuoco. Il popolo di Twitter, però, non si è lasciato sfuggire l’avvenuto e i commenti divertiti sono piovuti a catinelle.

Alcuni si stupiscono della rapidità con cui la mamma di Giulia Salemi sia arrivata a rischiare l’eliminazione. “Fariba che ha acceso il fuoco con un assorbente e rischia di essere squalificata in giorno 2” scrivono. Altri, lodano lo spirito d’adattamento e l’inventiva della donna: “Ma perché volete squalificare Fariba per aver acceso il fuoco con l’assorbente quando meriterebbe la finale solo per questa cosa???”.