Elettra Lamborghini costantemente al centro del gossip. Stanno diventando sempre più insistenti le voci riguardo la presunta gravidanza della ricca ereditiera. In queste ultime ore Deianira Marzano ha svelato alcuni indizi che non lascerebbero alcun dubbio. La cantante e suo marito Afrojack potrebbero presto diventare genitori.

Elettra Lamborghini potrebbe essere in dolce attesa: pure gossip o realtà? Non si placano le voci riguardo la presunta gravidanza della ricca ereditiera che presto potrebbe dare alla luce il suo primo bebè. Nonostante i rumors stiano diventando sempre più insistenti, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

A svelare alcuni indizi che potrebbero confermare la gravidanza della regina del twerking è Deianira Marzano. Nelle scorse ore, infatti, la cacciatrice di gossip ha fatto cadere l’attenzione dei suoi followers su alcuni segnali che confermerebbero la dolce attesa di Elettra.

Il primo indizio riguardo uno scatto che la ricca ereditiera ha condiviso sui social. L’immagine in questione ritrae Elettra in un selfie davanti ad uno specchio sul quale si notano due post-it a forma di cuore: uno rosa e uno azzurro. Ciò potrebbe rappresentare un primo segnale che la Lamborghini potrebbe essere in dolce attesa.

Oltre a ciò, però, Deianira Marzano ha rivelato anche un secondo indizio che potrebbe far pensare che Elettra Lamborghini sia in attesa del suo primo bebè. La donna, infatti, ha svelato che qualche giorno fa la cantante si trovava in un negozio per bambini.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

La nostra amata Elettra era in un negozio per bambini qualche giorno fa. Che sia in dolce attesa?

Nonostante i segnali che potrebbero confermare la notizia sono tanti, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Bisogna dunque aspettare per scoprire se Elettra Lamborghini sia davvero in dolce attesa o se la notizia è solamente un semplice gossip.