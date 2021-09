Elettra Lamborghini sta vivendo davvero un periodo d’oro in termini di popolarità. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonimo gigante automobilistico, si è fatta conoscere al pubblico italiano grazie alla partecipazione al reality “Riccanza“. Da quella partecipazione è poi stata giudice di The Voice of Italy accanto a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Una popolarità cresciuta sempre più fino alla partecipazione al Festival di Sanremo l’anno scorso con il brano Musica e il resto scompare.

Da quella partecipazione ha poi registrato e pubblicato l’album Twerking Queen che ha avuto un discreto successo soprattutto tra i più giovani. Elettra è un personaggio eclettico, spesso fuori dagli schemi che non possiamo definire ufficialmente una cantante. Infatti molto spesso la troviamo anche in tv come opinionista. Di recente è stata ospite fissa in studio all’Isola dei Famosi.

Nella vita privata di recente è convolata a nozze con il rapper Afrojack. La 27enne ha avuto il suo “sì” da sogno: sul lago di Como, con tre abiti da sposa, ballando fino all’alba. Prima di partire in elicottero per la luna di miele.

Prima di essere uno dei personaggi più seguiti sui social ed invadere le classifiche musicali con le sue hit ed il mondo dello Spettacolo, Elettra ha perseguito una delle sue più grandi passioni: l’equitazione. Elettra nutre una grande passione per i cavalli, tanto da essersi trasferita da Milano a Bologna proprio per portare avanti questa passione. L’ereditiera ha studiato anche recitazione, mostrando sempre grande interesse nel mondo cinematografico, che purtroppo al momento non l’ha vista ancora protagonista.

Si sa ben poco invece per il suo percorso scolastico. Da quello che si apprende Elettra si è diplomata a pieni voti. In una passata intervista disse che era molto brava a scuola tanto da prendere sempre 10: “Ero un mezzo genio” – dichiarò. Ad un certo punto però probabilmente per inseguire i suoi sogni e le sue passioni, ha abbandonato gli studi universitari in favore della popolarità e della notorietà artistica.