Elettra Lamborghini compie 29 anni: Afrojack le regala un auto di lusso

Ieri mercoledì 17 maggio 2023, Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni. In occasione del suo compleanno, suo marito Afrojack ha pensato ad un regalo regalo davvero speciale per lei. Nel dettaglio gli ha fatto una sorpresa che davvero nessuno si aspettava. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo compleanno in grande stile! La celebre cantante ha compiuto 29 anni e in occasione di un giorno così speciale ha deciso di trascorrere la giornata insieme ai suoi amici più cari, ai familiari e suo marito Afrojack.

A mostrare il tutto ci ha pensato l’ereditiera attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Buon compleanno a me. Sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno! Elettraton, il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni.