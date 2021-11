Elettra Lamborghini si prepara per il Natale,necco il look indossato per lo shooting in occasione delle feste

Dopo essersi presa un lungo periodo di pausa dai riflettori Elettra Lamborghini torna a stupire tutti i suoi fan. Questa volta la celebre cantante si è resa protagonista di uno shooting fotografico per Natale ed ha sfoggiato un meraviglioso look rimanendo in tema natalizio. Scopriamo insieme cosa ha indossato l’ereditiera.

Elettra Lamborghini è tornata sotto la luce dei riflettori dopo un lunghissimo periodo di pausa. Infatti la celebre cantante aveva deciso di prendere un po’ le distanze dal mondo dello spettacolo per godersi il suo matrimonio con Afrojack. Adesso però l’ereditiera è tornata al centro della cronaca rosa.

Questa volta a rendere protagonista di un gossip Elettra Lamborghini è stato uno shooting fotografico di cui lei stessa è stata la protagonista. L’evento è stato realizzato per le feste di Natale e per l’occasione la cantante ha indossato un meraviglioso abito rosso e gioielli a tema.

A realizzare lo splendido vestito in questione è stato Simone Marulli. Si tratta di un capo con caratteristiche uniche: una scollatura strapless, la gonna a sirena e un maxi fiocco che fa da strascico sulla schiena. Per completare il suo look, la moglie di Afrojack ha deciso di abbinare il tutto a gioielli natalizi.

Le pietre preziose indossate dalla celebre cantante sono firmate Carlo Zini e nel dettaglio ne possiamo notare tre tipi e con una decorazione particolare: i mini alberi di Natale. Tuttavia, Elettra Lamborghini ha deciso di rivelare qualche retroscena che si è nascosto dietro lo shooting.

Per prima cosa, nel set fotografico la cantante si è messa in posizione di spalle per mettere in risalto gli spilli sulla parte posteriore della gonna. Sotto l’abito ha indossato dei sandali mules in tinta con dei calzini color carne, molto probabilmente per combattere il freddo.