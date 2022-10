Elettra Lamborghini, ecco come ha reagito alla squalifica di Ginevra al GF Vip

Ginevra Lamborghini nel corso della sua breve esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di parlare spesso del rapporto non proprio idilliaco con la sorella minore Elettra.

Le due infatti sono anni che non si parlano e non hanno alcun tipo di rapporto. Ginevra ha confidato di aver fatto degli sbagli ma di voler recuperare.

Fonte: web

Purtroppo per lei la sua avventura nella casa è terminata molto presto a causa della squalifica per le sue frasi sul bullismo inerenti al comportamenti di Marco Bellavia.

Questo ha un po’ precluso la sua possibilità di sfruttare l’eco mediatico di un programma molto seguito come il GF per cercare di far arrivare ad Elettra alcuni messaggi.

In molti hanno pensato che la sorella minore abbia gioito alla notizia della squalifica, ma in realtà a quanto pare le cose non stanno proprio così.

A svelare ulteriori particolari ci ha pensato la stessa Ginevra ospite di Casa Chi.

“Se mia sorella ha festeggiato la mia espulsione? Allora intanto ti rispondo dicendoti che tante persone pensano che tra noi ci sia una faida in atto, un odio e quasi una goduria se una sta male. No, non è così” – ha risposto.

Anzi, secondo le confessioni di persone vicine ad Elettra, la ragazza è rimasta comunque dispiaciuta per come è stata trattata la sorella.

“Sono sicura che non ha per niente esultato perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato la sua vicinanza alla mia situazione. Quindi sono contenta di aver aperto uno spiraglio e da lì si può incominciare a lavorare. Sono felice e quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo che è il lato positivo di quello che è successo. Da qui si può solo partire” – le sue parole.

“Io penso che anche lei alla fine non provi sentimenti viscerali e negativi per me. Abbiamo sicuramente dei problemi da risolvere tra di noi, ma c’è tanta incomprensione” – ha concluso.