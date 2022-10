GF Vip, Marco Bellavia nel mirino della sua ex fidanzata: “Ci sta marciando”

Il caso di Marco Bellavia ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori e ancora oggi è uno degli argomenti più chiacchierati. Nel corso delle ultime ore l’ex fidanzata dell’ex concorrente del GF Vip, Maryanna Bosis, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Marco Bellavia. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Marco Bellavia e Maryanna Bosis sono stati insieme dal 2016 al 2020. Stando alle parole della donna, tutto quello che sta accadendo attorno al suo ex potrebbe essere il risultato di un piano ben studiato. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi.