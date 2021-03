Elettra Lamborghini ha il covid e non ci sarà all’Isola dei Famosi. Ecco da chi sarà sostituita

La cantante lo ha annunciato sui social. Gli autori al lavoro per trovare un sostituto per la puntata di lunedì

Elettra Lamborghini non stava più nella pelle al pensiero che lunedì prossimo sarebbe iniziata la sua avventura come opinionista all’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi. Peccato che lei stessa con un video pubblicato sui social ha annunciato di essere risultata positiva al covid dovendo così, almeno per il momento, rinunciare al suo ruolo da opinionista.

Fonte: Instagram

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid” – esordisce così la cantante nel video con la sua solita ironia. “Sto bene. Al massimo ho un po’ di tosse e mi cola il naso – ha detto Elettra precisando, un po’ demoralizzata: “Eppure sono sempre stata attentissima, fin troppo e l’ho preso. So anche da chi l’ho perso, ma non devo essere arrabbiata perché d’altronde c’è poco da fare….”.

Alla fine ha lanciato un appello ai suoi follower invitandoli ad indossare la mascherina: “Mi raccomando indossate la mascherina, se no lo prendiamo tutti questo covid”. La Lamborghini, 26 anni, si trova isolata in casa e, tra le varie attività per far passare il tempo, ha iniziato a sperimentare nuovi piatti in cucina. Il tutto sempre documentato sui social dove è molto attiva.

Fonte: Google

Elettra Lamborghini non ci sarà lunedì all’Isola dei Famosi

E pensare che solo sabato scorso ospite a Verissimo da Silvia Toffanin gongolava per l’inizio imminente della sua avventura come opinionista all’Isola dei Famosi. Elettra si diceva carica come una balestra. “È un programma che mi diverte” – confidava alla conduttrice del programma, – voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura “.

Fonte: Mediaset

Ma lunedì prossimo il programma parte ed ecco che gli autori sono al lavoro per trovare un momentaneo sostituto. In prima fila c’è Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, che non ha mai nascosto l’interesse per il mondo televisivo pur essendosi dichiarato alcuni giorni fa scettico ad un ruolo da opinionista all’Isola. Vedremo se alla fine accetterà.