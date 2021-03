Tommaso Zorzi: ecco perché ha rifiutato L’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi nel programma L’Isola Dei Famosi? Una nuova edizione del reality è alle porte. Gli autori si sono già riuniti per imbastire tutti i preparativi perché questa nuova edizione del reality prenda forma. Ovviamente, è già iniziato il toto nome dei possibili naufraghi. Il cast sarà sicuramente variegato e iniziano a venire fuori le prime informazioni sulle identità dei partecipanti.

Quando si è trattato di scegliere gli opinionisti, subito si sono affacciati nomi importanti. Tra questi quelli di Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. La scelta è stata di certo ardua. Alla fine i produttori sono arrivati ad una decisione: le opinioniste saranno le ultime due citate, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Ma come mai tutti gli altri sono stati scartati? Lo rivelano le indiscrezioni che circolano sul web. La Mussolini pare avesse un cachet troppo alto per i fondi del reality, mentre la Barra è impegnata in tutte altre faccende e si è semplicemente tirata indietro. Quanto alla Berti, pare che in sede di provino sarebbe stata bocciata (scelta di certo sbagliata e che i produttori rimpiangono amaramente, visto quanto la sua popolarità sia aumentata dopo il festival di Sanremo).

Stefania Orlando, invece, è venuta meno quando è stato confermato anche il rifiuto fatto da Tommaso Zorzi. Il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip è stato intervistato dal settimanale Chi (diretto da Alfonso Signorini) ed ha dato qualche spiegazione sul motivo che lo ha spinto a rifiutare.

Ecco cosa ha dichiarato Tommaso Zorzi

Ecco le parole di Zorzi: “Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”. Davvero un peccato, perché di sicuro l’accoppiata Zorzi-Orlando avrebbe fatto faville nelle vesti di opinionisti. C’è da aspettare la prossima edizione del GF Vip, perché loro due insieme potrebbero tranquillamente dare il benservito a Pupo e Antonella Elia.