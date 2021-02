Elettra Lamborghini ha una passione smisurata per le scarpe: svelato il prezzo delle sue ciabatte e sneakers di lusso

Elettra Lamborghini si è riunita al marito Afrojack con il quale si è sposata lo scorso settembre. E, nonostante i due vivono a molti chilometri di distanza, il loro amore è più forte che mai. Per San Valentino l’ereditiera ha raggiunto il marito negli Stati Uniti. Ma prima di partire ha mostrato a tutti i suoi followers i capi messi in valigia.

Elettra Lamborghini è partita per gli Stati Uniti dove ha raggiunto il marito Afrojack. Al suo arrivo, l’uomo ha stupito l’ereditierà con un enorme mazzo di rose rosse. Prima della partenza, Elettra Lamborghini ha mostrato i capi che viaggeranno con lei oltre oceano. Tra questi, non sono potute mancare le sue scarpe di lusso.

Elettra Lamborghini e la passione per il lusso

Che Elettra Lamborghini abbia una passione sfrenata per il lusso non è una novità. L’ereditiera e cantante sembra avere una passione smisurata per le scarpe griffate. Tanto che ha mostrato ai suoi followers alcune delle paia che hanno viaggiato con lei negli Stati Uniti per raggiungere il marito.

Nella valigia di Elettra non sono potute mancare le ciabatte total pink firmate Gucci che hanno un prezzo di 240 euro. Sicuramente ciabatte per stare comoda in casa, mentre per la sera ha optato per sandali neri con tacco medio firmati Hèrmes. Il loro valore è di 560 euro.

Si possono intravedere anche le mules di Bottega Veneta in pelle trapuntata da 680 euro. Ma non è finita qua. Infatti, altre compagne di viaggio per Elettra Lamborghini sono state le sneakers firmate Balenciaga che hanno un prezzo di 750 euro.

Dunque è chiaro che Elettra Lamborghini non bada a spese, soprattutto per quanto riguarda le scarpe. Una differenza con le star appartenenti al mondo dello spettacolo sembra riguardare il fatto che la cantante preferisca scarpe basse e comode rispetto a vertiginosi tacchi a spillo. Nonostante ciò, però, l’ereditiera appare sempre elegante e sensuale ogni volta che appare in pubblico.