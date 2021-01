Elettra Lamborghini, la confessione che nessuno si aspettava: “Me la farei, io shippo le Rosghini”

Elettra Lamborghini è felicemente unita in matrimonio al deejay olandese Afrojack da qualche mese a questa parte. Il rapporto tra i due prosegue favolosamente, ciononostante la vulcanica ereditiera sembra essere ancora incline ad apprezzare ugualmente le belle donne.

Elettra Lamborghini: fedele alla conclamata schiettezza

Che vi nutrisse un debole lo aveva già dichiarato in molteplici occasioni in passato e, fedele alla sua rinomata schiettezza, lo ha confermato durante una sessione di domande e risposte coi suoi fan, che la seguono ogni giorno e la sommergono di complimenti. A differenza di tante colleghe (influencer o comunque note nello showbiz), la Twerking Queen dà sempre l’impressione di essere sincera al 100 per cento, incurante delle eventuali critiche che potrebbe attirare su sé stessa.

Notata una concorrente del GF Vip 5

Di recente Elettra Lamborghini ha inteso soddisfare alcune curiosità comuni tra gli ammiratori. Nello specifico, qualcuno le ha chiesto se apprezzasse ancora la bellezza femminile.

Sarebbe stato facile barricarsi dietro frasi di circostanza o sorvolare. E invece Elettra è uscita allo scoperto. Ha risposto in senso affermativo, aggiungendo peraltro di aver nello specifico notato una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Altro che Rosmello!

Il reality show di Canale 5 ha, dunque, una telespettatrice attenta. Ma chi ha in particolare catturato lo sguardo di Elettra Lamborghini? Rosalinda Cannavò, in precedenza nota come Adua Del Vesco. La cantante del Festival di Sanremo 2021 ha detto di non “shippare” le Rosmello (l’unione tra Rosalinda e Dayane Mello) ma le Rosghini!

Elettra Lamborghini: l’esibizione saltata a Capodanno

Così ha puntualizzato la spumeggiante Lambo, anche lei peraltro a un passo dall’entrata nella Casa più spiata dagli italiani. Alfonso Signorini aveva infatti tentato di accaparrarsela per Capodanno. Si sarebbe trattato di una semplice esibizione, ma, evidentemente, nelle trattative qualcosa è andato storto, poiché l’affare non è andato in porto. Cosa sarebbe accaduto se l’artista di Musica (e il resto scompare) avesse incontrato l’attrice siciliana?