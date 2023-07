Elettra Lamborghini in dolce attesa? La cantante rompe il silenzio una volta per tutte: lo sfogo social

Nel corso delle ultime ore il nome di Elettra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? La cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo social dove non sono passate inosservate le parole in merito ad una sua presunta gravidanza. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Elettra Lamborghini non ci sta e sceglie la sua pagina Instagram per rispondere a tutti coloro che ogni giorno le chiedono se sia in dolce attesa. Come già anticipato, la cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è di certo passato inosservato.

All’ennesima domanda di una sua follower in merito ad una futura gravidanza, l’ereditiera ha risposto con queste parole:

Oh mio Dio ragazzi vi prego basta! Che ossessione!!! Io amo alla follia i bambini credi si vede palesemente e se è per questo io mi sento già mamma anche se non ne ho uno e so che sarei una mamma meravigliosa… proprio per questo non ne ho ancora uno… Chiama sì buon senso e responsabilità… I bambini non sono giocattoli e non ho provochi limiti al mondo così alla c***o di cane… Però vabbè ognuno fa ciò che vuole… È un mondo di m***a alla fuori, quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da poterli dedicare… Tempo che al momento non ho.

E, continuando, Elettra Lamborghini ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Adoro il mio lavoro alla follia.detto ciò vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere o che ci provano danni, e questa domanda è doloroso. Lo è anche per me ogni volta… Un figlio non fa di te una mamma… Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno…

Infine, concludendo, la moglie di Afro Jack ha proseguito: