Elettra Lamborghini confessa: “Vivrei nel nulla con 1500 euro al mese”

In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Vanity Fair’ dove non sono passate inosservate alcune sue dichiarazioni. Nel dettaglio, la cantante ha dedicato ampio spazio all’argomento figli, dichiarando che attualmente non ha tempo né testa per pensare a ciò. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Elettra Lamborghini si sta preparando all’uscita del suo secondo album, ‘Elettraton’ che sarà disponibile dal 2 giugno. Come già anticipato, la cantante ha rilasciato un’intervista a ‘Vanity Fair’ dove ha parlato del periodo d’oro che sta vivendo. Oltre al disco, infatti, Elettra si sta preparando anche a ricoprire il ruolo di giudice nella prossima edizione di Italia’s Got Talent che andrà in onda il prossimo autunno sulla piattaforma Disney +.

Nell’intervista rilasciata al noto giornale, l’ereditiera ha parlato a lungo dello stile di vita che normalmente conduce. Non sono quindi passate inosservate alcune sue dichiarazioni che in queste ultime ore stanno facendo il giro del web. Nel dettaglio, la Lamborghini ha rivelato che non riuscirebbe mai a vivere con 1500 euro al mese. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese, ma poi no, non invidio chi ci riesce. Magari sono i più felici al mondo con quella cifra, dipende dalle aspettative. C’è a chi non frega niente di diventare milionario. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, ma ai miei figli direi che i soldi non hanno valore. Anzi, mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva vite.

L’intervista di Elettra Lamborghini a ‘Vanity Fair’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che la cantante ha fatto in merito all’argomento figli. A riguardo, l’ereditiera ha rivelato che attualmente non sta pensando a creare una famiglia con suo marito Afrojack. Queste sono state le sue parole a riguardo: