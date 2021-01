Elettra Lamborghini: l’inaspettata confessione in un’intervista: “Lo faccio ogni tanto”

Elettra Lamborghini ha rilasciato da poco un’intervista al giornale Vanity Fair dove si è raccontata rivelando tutti i suoi progetti futuri. Nel corso dell’intervista, però, l’ex Big di Sanremo si è lasciata andare ad una dichiarazione alquanto inaspettata.

Cosa avrebbe rivelato di tanto choc l’ereditiera più amata d’Italia? Ecco la sua dichiarazione:

Lo faccio ogni tanto.

Ma a cosa si riferisce la cantante nello specifico?

La rivelazione inedita fatta dalla Lamborghini riguarda i social. Ecco infatti le sue parole:

Ogni tanto entro su Instagram con un altro profilo per seguire determinate persone senza creare gossip.

Sono queste le parole rilasciate dalla cantante al giornale. Elettra Lamborghini dunque, senza alcun problema svela questo segreto dimostrando di essere una ragazza come tante.

Elettra Lamborghini e le novità del 2021

Nonostante l’emergenza Covid, il 2020 per Elettra Lamborghini è stato un anno pieno di soddisfazioni. La partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e il matrimonio con Dj Afrojack sono stati sicuramente eventi importanti della sua vita.

Inoltre l’album di figurine e il fumetto a lei dedicato l’hanno consacrata come beniamina di una moltitudine di fan, soprattutto tra i giovani. Ma il 2021 ha in serbo per lei altre novità. Elettra Lamborghini sarà infatti la protagonista di una serie su “Discovery” in cui si racconta a cuore aperto, Elettra e il resto scompare che farà rivivere ai telespettatori le tappe più importanti della vita della cantante.

Il 2020 un anno di cambiamenti ma anche di perdite, come quella della sua cavalla Lolita. Ecco ciò che dichiara la cantante a riguardo: