Elettra Lamborghini, il nuovo look sfoggiato all’Isola dei Famosi, long bob con piega sleek e maxi frangia: i fan scatenati sui social

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. In ogni puntata la ricca ereditiera riesce a sorprendere tutti con i suoi look stratosferici che ogni volta si rivelano un vero e proprio successo. Oltre agli outfit, però, in questi giorni anche il nuovo look sfoggiato dalla cantante bolognese sta facendo molto chiacchierare.

Il nuovo look che Elettra Lamborghini ha sfoggiato all’Isola dei Famosi è stato un successone. La regina del twerking, infatti, si è presentata in puntata con un hair look completamente nuovo. E, anche se si tratta in realtà di una parrucca, il risultato ha senza dubbio fatto impazzire i suoi moltissimi fan.

Per quanto riguarda l’acconciatura, infatti, l’opinionista del reality ha optato per una piega liscia castana con un dettaglio che di certo non è passato inosservato agli occhi del telespettatori. Infatti, la frangia sfoggiata dalla cantante ha fatto impazzire il web.

Elettra Lamborghini, dunque, ha sfoggiato l’accessorio che è diventato di tendenza in questa primavera 2021. Su forme del viso come quello di Elettra, la frangia è senza dubbio quel qualcosa in più che valorizza molto l’aspetto di una persona.

La frangia come Elettra Lamborghini, tutto quello che c’è da sapere

Tutte voi, almeno una volta nella vita, vi sarete chieste a chi stia veramente bene la frangia. In queste ultime settimane sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che sfoggiano questo tipo di acconciatura. Ma a chi sta veramente bene la frangia? A toglierci ogni dubbio è Silvia Capparrota che afferma: