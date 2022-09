Elettra Lamborghini, paura durante il volo: “Schiantati sull’erba”

La cantante e suo marito hanno vissuto momenti di grande tensione mentre erano in volo: ecco cosa è successo

In queste ultime ore il nome di Elettra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La cantante, insieme a suo marito Afrojack, ha vissuto una disavventura che ha provocato loro tanta paura. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack sono tornati ad occupare le principali pagine di gossip. Sulla sua pagina Instagram, infatti, l’ereditiera ha raccontato la brutta disavventura di cui si è resa protagonista. Mentre stavano volando su un jet privato, il maltempo ha costretto la coppia ad un atterraggio di emergenza.

Queste sono state le parole con cui la cantante ha raccontato il brutto momento che ha vissuto insieme a suo marito:

All’inizio del volo molte turbolenze ma tutto ok. A metà viaggio tutto sereno poi iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo.

Continuando, Elettra Lamborghini ha poi raccontato il momento dell’atterraggio. Ecco le sue parole:

Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare che i freni non funzionano, ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… Non trovo le parole. Grazie ai piloti.

Senza dubbio è stata una serata movimentata quella vissuta dalla cantante e da suo marito, i quali hanno toccato la terra ferma sani e salvi.

Dopo aver raccontato la brutta disavventura di cui entrambi si sono resi protagonisti, Elettra e suo marito Afrojack, il cui vero nome è Nick van de Wall, hanno cercato di sdrammatizzare la situazione pubblicando degli scatti con musiche allegre e spensierate.

Ricordiamo che Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack sono sposati dal 2020 e per il momento hanno preso la decisione di non allargare la loro famiglia. I due hanno deciso di aspettare ancora un po’ per avere una famiglia tutta loro.