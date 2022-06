Elga Enardu e Diego Daddi rivelano: “Ecco perché non abbiamo figli…”

L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo marito Diego rivelano il reale motivo per il quale non hanno figli

Elga Enardu e Diego Daddi sono una delle coppie storiche di Uomini e Donne che da anni continuano a far sognare i fan grazie al loro grande amore. Felicemente sposati da tempo, entrambi continuano a mostrare all’interno dei social la loro quotidianità e il divertimento che li contraddistingue.

Entrambi infatti, sono due veri e propri uragani di buoni propositi, di gioia e di vitalità che il pubblico ha potuto conoscere all’interno del programma firmato Canale 5. La loro storia d’amore nata davanti ai riflettori di Uomini e Donne prosegue per il meglio nonostante non siano mai diventati genitori.

Questo piccolo tassello mancante nella loro vita ha sempre incuriosito i fan che da tempo si chiedono il motivo per il quale Elga e Diego non siano genitori. Dopo le varie e incessanti domande, la ex tronista ha deciso di rispondere chiarendo una volta e per tutte il loro pensiero in merito a quest’argomento.

Elga Enardu e Diego Daddi: ecco perché non abbiamo figli”

Il loro amore iniziato a Uomini e Donne e sbocciato al termine del programma li ha portati a sposarsi nel lontano 2017. Il sentimento che Elga e Diego nutrono l’uno nei confronti dell’altro è fortissimo tanto da aver colpito nel corso degli anni gran parte degli utenti social.

Lo scorso anno Diego ha attraversato un momento particolarmente difficile ma questo ha rafforzato ancora di più il sentimento che Elga nutre nei suoi confronti. Nonostante il loro immenso amore, i fan della coppia si sono sempre domandati il motivo per il quale non abbiano un bambino.

Una domanda continua al quale Elga ha deciso di mettere un punto rispondendo una volta per tutte. Sotto alle continue richieste di una spiegazione, la ex tronista ha svelato il motivo per il quale lei e Diego non hanno ancora avuto nessuno bambino.

Secondo la Enardu il loro non avere un bambino è una vera e propria scelta presa da parte di entrambi. Una rivelazione del tutto inaspettata per i fan che sognavano di vedere la coppia nelle vesti di genitori e che non si aspettavano questa dura e decisa risposta.