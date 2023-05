Elga Enardu, l’influencer annuncia di essere stata operata: ecco come sta

Nel corso delle ultime ore il nome di Elga Enardu è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’influencer ha scelto la sua pagina Instagram per annunciare di essere stata operata. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le sue condizioni di salute.

Grande preoccupazione in queste ore per tutti i fan di Elga Enardu. Come già anticipato, l’influencer ha annunciato a sorpresa di aver subìto un’operazione. Stando alle sue parole, l’intervento è stato necessario e non poteva essere rimandato. Elga ha raccontato tutto nei minimi dettagli sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche, parlo principalmente della posizione areolare.

E, continuando, la sorella di Serena Enardu ha poi aggiunto:

Per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore.

Per poi continuare:

La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì. Una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento.

In seguito l’influencer ha aggiornato i suoi followers in merito alle sue condizioni di salute. Queste sono state le sue parole: