Pago e Serena Enardu sono tornati insieme, ora pensano alle nozze: l’annuncio

In questi ultimi giorni i nomi di Pago e Serena Enardu sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma e questa volta sembra che tra i due ci sarà un bellissimo lieto fine. La coppia, infatti, intervistata dal settimanale ‘Chi’, ha rivelato che è pronta alle nozze.

Dopo circa due anni dalla loro separazione Pago e Serena Enardu hanno deciso di tornare insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ dove hanno rivelato che sono pronti a pronunciare il fatidico sì.

Il loro amore ha attraversato non poche difficoltà ed è stato messo a dura prova ma oggi sembra essere tornato il sereno tra Pago e Serena. Queste sono state le parole che la coppia ha rilasciato al giornale diretto da Alfonso Signorini:

E, continuando, Serena ha aggiunto:

Quel pomeriggio ho fatto in modo che rimanessimo da soli per un caffè e siamo crollati nelle braccia uno dell’altra. Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo.

Oggi l’amore tra Pago e Serena è più forte e stabile che mai. Riguardo il loro ritorno di fiamma la coppia si è espressa con queste parole:

C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Ora comunichiamo e parliamo da grandi.

Infine, concludendo, Pago ha aggiunto:

Io voglio sposare Serena, ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati. Vorrei invecchiare con Serena.