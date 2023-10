Elga Enardu sulla separazione con Diego Daddi: “Vi svelo tutta la verità”

Nel corso delle ultime ore, Elga Enardu è tornata a parlare in merito alla separazione con Diego Daddi . Fino ad adesso, l’influencer ha preferito mantenere il silenzio in merito alla vicenda ma, di recente, si è lasciata andare svelando nuovi retroscena. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Dopo una lunga storia d’amore con Diego Daddi, Elga Enardu ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua relazione. L’annuncio inaspettato è stato diffuso direttamente da lei stessa attraverso il suo account social. Tuttavia, non ha rivelato i motivi che si celano dietro questo improvvisa separazione.

Dunque, la notizia è arrivata a ciel sereno cogliendo di sorpresa i fan. Questi ultimi si chiedono da molti giorni quali sarebbero le cause che hanno spinto i due a mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. A svelare qualche retroscena in più sulla questione ci ha pensato la stessa ex concorrente di Uomini e Donne, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan.

Elga Enardu risponde alle domanda dei fan sui social

Per esempio, qualcuno gli ha chiesto:

Secondo te il fatto di non aver avuto (voluto?!) figli ha influito sulla fine del vostro rapporto?.

L’ex tronista sarda del programma condotto da Maria De Filippi ha risposto:

No, e ringrazioDio di non averne.

Invece, un utente è andato dritto al punto e, in modo schietto, le ha posto tale quesito:

Cos’è che non deve fare il proprio compagno per non fare allontanare la donna?

Questa è stata la replica della diretta interessata:

Tradirla.

Nel frattempo, sembra che Diego Daddi stia facendo di tutto per conquistare di nuovo sua moglie. Alla luce di questo, in molti pensano che il motivo della rottura sia da rintracciare in un presunto tradimento.