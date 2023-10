Elga Enardu torna a parlare della separazione da Diego Daddi: “Vi svelo la verità, ecco perché ci siamo lasciati”

Elga Enardu e Diego Daddi sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Sdl, l’ex protagonista di Uomini e Donne è tornata a parlare della separazione da suo marito, rivelando anche il motivo per cui l’amore tra i due è naufragato. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La fine dell’amore tra Elga Enardu e Diedo Daddi è un argomento che sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore la sorella di Serena Enardu è tornata a parlare della fine del matrimonio con Diego nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Sdl.

L’ex protagonista di Uomini e Donne è andata a fondo ed ha svelato il motivo per cui l’amore con Diego è giunto al capolinea. A tal riguardo, queste sono state le sue parole:

Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa. Non c’è stato alcun tradimento, sia da parte mia che da parte sua. Diego non è gay. La situazione è delicata e merita privacy.

In seguito, l’ex tronista ha aggiunto:

Io mi sento costantemente con Diego perché stiamo male e abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Il mio desiderio più grande è quello di poter trovare una soluzione, un po’ di serenità e tornare insieme. Questa è una rottura, non una pausa. Io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto ma la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male.

Infine, concludendo, Elga Enardu ha rivelato: