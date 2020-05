Eliana Michelazzo risponde Pamela Prati Eliana Michelazzo replica a Pamela Prati tramite un'intervista a Super Guida TV

Eliana Michelazzo ha voluto la possibilità di replicare alle parole di Pamela Prati. Domenica scorsa avevamo parlato di Pamela Prati, che ha dato a Mara Venier la sua recentissima intervista. La showgirl ha ribadito di essere stata completamente plagiata e di aver mentito sotto l’influenza di Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo ha voluto replicare e questa possibilità le è stata data grazie a un’ intervista rilasciata a Super Guida TV. Nel spiegare tutte le cose che l’hanno irritata Eliana ha tirato in ballo anche Mara Venier e Massimo Giletti, che hanno intervistato Pamela Prati più volte, senza dare spazio a lei.

La ragazza è arrabbiata proprio perché in TV è stato dato così tanto spazio a Pamela Prati e nessuno ha invece riservato a lei il diritto di replicare. Secondo Eliana Michelazzo, Pamela Prati fa dei patti televisivi. Poi la Michelazzo racconta che sarebbe dovuta essere ospite a Live Non è la D’Urso.

A quanto pare però la cosa non sarebbe andata in porto. Sembra proprio che i rapporti tra lei e Pamela Prati siano rimasti tesi, tanto che Eliana Michelazzo non ha nessuna intenzione di incontrarla.

Sono molti i fans che vorrebbero vedere di nuovo Eliana Michelazzi in TV, nei programmi di Maria De Filippi e secondo lei la sua presenza attirerebbe molta più attenzione di quella di Pamela Prati.

È lei stessa a raccontarlo. Ed è anche sicura e convinta che il suo target sarebbe molto migliore di quello in programmazione attualmente. Poi ha raccontato che le piacerebbe molto partecipare a un reality come il Grande Fratello vip.

Anche in quel caso secondo Eliana Michelazzo la sua partecipazione determinerebbe un grande successo, considerando i suoi drammi familiari,come fratelli mai visti e adozioni sparse per il mondo.

Insomma la showgirl ha un’alta stima di te, e spera che la TV italiana le dia la possibilità di dimostrarlo. Per ora deve accontentarsi delle piccole interviste che le vengono concesse.