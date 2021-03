EliGreg svela la verità sui bigliettini scambiati con Pierpaolo Pretelli

EliGreg e Pretelli fanno chiarezza sulla storia dei loro messaggi in codice scambiati all’interno della casa. Il GF Vip è finito e tutti gli ex gieffini sono al centro dei riflettori. L’edizione di quest’anno condotta da Alfonso Signorini è stata un grande successo e i protagonisti parlano della loro esperienza dopo il reality. Durante un’intervista Pierpaolo Pretelli ha nuovamente parlato dei suoi giorni dentro la casa di Cinecittà. Pretelli è stato sicuramente tra i concorrenti che ha dato di più al reality e il pubblico stravede per lui.

Fonte Studi casa GF Vip

Una delle cose che ha colpito maggiormente i fans nel percorso dell’ex velino è stata sicuramente l’amicizia particolare con Elisabetta Gregoraci. Certo, la storia d’amore nata poco dopo con Giulia Salemi ha fatto sognare il pubblico, ma il rapporto con EliGreg ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori.

Pretelli, infatti, è tornato a parlare della Gregoraci, rivelando che anche l’ex moglie di Briatore aveva palesemente un interesse nei suoi confronti e sarebbe stata lei stessa a rivelarlo e ripeterlo. Eppure, l’ex gieffino ora rivela di non aver mai provato nulla per Elisabetta. Dopodiché, Pretelli ha fatto una rivelazione su un episodio che sicuramente molti fan hanno ben in mente.

Fonte Google

EliGreg, poco prima di uscire dalla casa, aveva visto che tra Giulia e Pierpaolo c’era un feeling particolare. Pretelli ha rivelato che EliGreg gli aveva fatto delle domande inaspettate circa il suo rapporto con Giulia Salemi.

Fonte Studi casa GF Vip

Ecco cosa ha detto: “A dicembre Eli mi chiedeva dietro la schiena se mi piacesse Giulia. Si era accorta che la guardavo con occhi diversi. Mi chiedeva ‘ti piace lei?’”. A quanti dice Pieroaolo, Elisabetta gli scriveva dei messaggi su dei bigliettini: “Mi scriveva se mi potesse piacer Giulia”. Elisabetta Gregoraci ci ha visto lungo, dato che alla fine Pierpaolo e Giulia si sono messi insieme e sembrano innamoratissimi.