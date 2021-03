Elisabetta Gregoraci furiosa sbotta: “Pensasse alla sua vita che alla mia ci penso io”

Piccato botta e risposta tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nel corso di un’intervista concessa a Casa Chi, il fidanzato di Giulia Salemi ha rivelato di avere saputo, lontano dal reality, che l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe una storia con un uomo, lo stesso che le avrebbe spedito una serie di aerei quando era ancora una concorrente del programma di Canale 5. Elisabetta – ha dichiarato l’ex velino di Striscia la Notizia – aveva una persona ad aspettarla. E le mandava gli aerei.

Le illazioni di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci

Il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha spiegato per quale ragione la love story con Elisabetta Gregoraci, nei cui confronti aveva un forte interesse, non sarebbe mai decollata. Dopo aver ammesso di averci vissuto insieme belle emozioni e di nutrire stima verso la sua persona, alla domanda se era già impegnata, ha raccontato di non poterlo dire.

La presunta scoperta al di fuori del GF Vip

Magari desiderava mantenere la questione privata, sono cose intime. Ha un bambino ed ha provato a tutelarla, a costo magari di dare l’impressione sbagliata ai telespettatori.

Che ci fosse un uomo l’ha scoperto non appena ha messo piede fuori dalla Casa del GF Vip di Alfonso Signorini e lo aveva d’altronde già intuito durante l’avventura tv. Si era fatto un’idea sugli aerei che le venivano mandati.

Un fiume in piena su Instagram

In risposta a tali affermazioni Elisabetta Gregoraci ha tuonato su Instagram, invitando l’ex co-inquilino a focalizzarsi sulla propria vita privata anziché mettere bocca sulla sua. Il giorno in cui qualcuno le rapirà il cuore sarà la prima a urlarlo, ha aggiunto la showgirl in un commento, per poi sottolineare che ognuno ha la sua vita.

Lo sfogo rabbioso di Elisabetta Gregoraci

Qualora fosse stato vero non avrebbe avuto alcun motivo per non dirlo. Sente di aver portato decisamente troppa pazienza e a coloro che le hanno fatto presente i segni sulle mani di Pierpaolo, in modo da celarli al pubblico, ha ribattuto chiarendo che erano faccende personali di suo figlio, Nathan Falco.