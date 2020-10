GfVip, eliminata Guenda Goria. Sui social scoppia la polemica: dubbi sul televoto

Nella puntata di ieri del GfVip è stata eliminata Guenda Goria, sui social scoppia la polemica. Il televoto è truccato?

È Guenda Goria l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, ma questa eliminazione non è piaciuta per niente ai fan del reality. Alcuni utenti sui social insinuano manipolazioni al televoto per salvare Elisabetta Gregoraci.

Solo una settimana fa, l’ex moglie di Flavio Briatore si è classificata all’ultimo posto tra i favoriti. La sua percentuale era bassissima, mentre Guenda Goria è quasi sempre stata una delle favorite. Questo ha aumentato i dubbi sui social ma anche in studio.

Appena è stato letto il verdetto, l’opinionista Antonella Elia ha esclamato: “È uno scandalo!“. Anche i concorrenti in casa sono rimasti spiazzati. Nella nomination non eliminatoria fino a lunedì ci sono Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini e Massimiliano Morra.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata ufficialmente eliminata dal gioco con il 13% delle preferenze. I telespettatori hanno televotato in base alla domanda “Chi vuoi salvare?”.

Vi elenchiamo le percentuali:

Pierpaolo Petrelli è stato salvato con il 20% delle preferenze, Stefania Orlando con il 19%, Elisabetta Gregoraci con il 17%, Francesco Oppini con il 16%, Maria Teresa con il 15% e ultima è stata Guenda Goria con il 13%.

Persino il conduttore Alfonso Signorini è rimasto spiazzato dal televoto, al momento del verdetto si è percepito un certo imbarazzo. Anche Elisabetta Gregoraci è rimasta di stucco, Guenda stava per festeggiare la sua vittoria prima di capire che era proprio lei la concorrente eliminata.

Per questa eliminazione, il televoto è rimasto aperto 11 giorni, è la prima volta in questa edizione.

Che ne pensate dell’uscita di Guenda Goria dalla casa del Grande Fratello Vip 5?