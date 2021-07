Elisa Di Francisca aggredita e brutalizzata dal suo ex compagno. Il racconto dell’ex sportiva in occasione del programma televisivo “Estate in Diretta“, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, mette semplicemente i brividi. Nella puntata andata in onda il 30 giugno la donna, oggi mamma di due bambini, ha raccontato cosa ha dovuto subire a lungo, vivendo in un vero e proprio incubo.

Per lungo tempo la sportiva italiana ha vissuto un amore malato. Ai microfoni della trasmissione televisiva ha raccontato di aver vissuto un periodo buio nella sua vita, a causa dell’ex compagno che con i suoi atteggiamenti le avrebbe causato molti problemi, danni e traumi difficili da superare.

L’ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, campionessa olimpica alle Olimpiadi Estive di Londra 2012 nell’individuale e nella gara a squadre, che ha vinto anche individualmente l’argento olimpico a Rio De Janeiro, ha deciso di raccontare cosa ha passato, per mostrare vicinanza a tutte quelle donne che subiscono in silenzio.

Un mio ex mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le mani addosso sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore.

Queste le parole dell’ex sportiva e campionessa italiana, che per fortuna è riuscita a superare questa traumatica esperienza, che le ha fatto credere di non voler più avere niente a che fare con gli uomini.

Elisa Di Francisca aggredita dall’ex, poi la scoperta dell’amore vero

Stanca degli uomini, all’Estate in Diretta Elisa Di Francisca ha raccontato:

Venivo da un periodo in cui non volevo saperne più degli uomini e mi sono buttata dall’altra parte. Ho avuto un’amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E il marito e i figli sono arrivati.

Dal 2019 è sposata con Ivan Villa. Nel 2017 è diventata mamma di Ettore e nel 2021 è nato anche il secondo figlio, Brando.