La nota giornalista sportiva Jolanda De Rienzo è diventata mamma: è nato il piccolo Gabriel. Ad annunciare il lieto evento, è stato il neo-papà. Il musicista Angelo Barletta ha dedicato un dolcissimo messaggio alla neo-mamma.

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, l’uomo ha ringraziato l’intero staff medico che si è preso cura di Jolanda e del suo piccolo Gabriel. Poi, ha espresso i suoi sentimenti verso colei che gli ha regalato l’emozione più grande della vita:

Sono felice di annunciarvi la nascita di Gabriel Barletta. Ringrazio il Dott. Franco Barletta per la pazienza, grande professionalità e umanità che ha avuto nei nostri confronti. Grazie, grazie di cuore. Sei unico. Grazie a tutti coloro che hanno avuto un dolce pensiero per me e per Jolanda. Ringrazio l’equipe della Clinica Sanatrix, sono stati davvero impeccabili. Per chiudere…volevo complimentarmi con te amore mio. Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole. Il nostro amore.