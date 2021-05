Elisa Di Francisca e Ivan Villa sono appena diventati genitori per la loro seconda volta: l'annuncio sui social

Gioia immensa per la campionessa di scherma Elisa Di Francisca e per suo marito, l’autore e produttore televisivo Ivan Villa. Nei giorni scorsi, infatti, sui loro profili social sono apparse le bellissime foto del loro secondo bambino che è appena nato. Il piccolo Brando, questo il nome scelto dai nei genitori bis, farà compagnia al fratellino Ettore, nato nel 2017.

Come spesso accade in questi casi, l’annuncio della nascita è arrivato attraverso la pubblicazione di dolcissimi post sui profili social dei neo genitori.

Credit: tuttaelisa – Instagram

Elisa ha voluto mostrare al mondo di Instagram il suo secondo bambino appena nato. E in pochissime ore, i post sono stati inondati di reazioni e messaggi di auguri non solo dai tantissimi fan, ma anche da amici illustri della coppia, come ad esempio Tania Cagnotto e Margherita Granbassi.

Benvenuto tra noi Brando! Sei un’emozione incredibile!

Credit: tuttaelisa – Instagram

Elisa e Ivan si sono conosciuti durante le registrazioni del programma televisivo La papera non fa l’eco, condotto da Max Giusti, e da allora non si sono più lasciati.

Nel 2017 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita del piccolo Ettore. Nel 2019, invece, hanno deciso di legarsi in matrimonio.

Elisa Di Francisca e il ritiro dall’attività agonistica

Credit: tuttaelisa – Instagram

Dopo la nascita di Ettore, Elisa Di Francisca ha avuto fin da subito il desiderio di rimanere di nuovo incinta. Ma in diverse interviste aveva espresso il suo desiderio di voler partecipare prima alle Olimpiadi di Tokyo.

Quella giapponese sarebbe stata la terza partecipazione ai giochi olimpici per la schermitrice, che già aveva vinto due medaglie d’oro a Londra nel 2012 e una di bronzo a Rio nel 2016.

Proprio mentre si stava preparando e allenando per il grande evento, è scoppiata la pandemia e tutti i piani di Elisa sono cambiati.

Come tutti sanno, i giochi di Tokyo sono stati rinviati dal 2020 al 2021. E questo ha dato la spinta giusta all’atleta per prendere una decisione che in fondo voleva prendere già da tempo. Quella di ritirarsi dall’attività agonistica e concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia.

Con tutti i dubbi e le incertezze che il virus e i vari lockdown hanno portato, alla fine Elisa ha deciso di appendere il fioretto al chiodo per sempre e godersi suo marito, il suo bambino e concentrarsi sul darne al mondo un altro.