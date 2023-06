Elisa Esposito lancia un nuovo trend: il “maranzivoe” è la lingua dell’estate

Senza alcuna ombra di dubbio , tutti conoscono Elisa Esposito per essere una celebre Tik Toker. A distanza di alcuni mesi dall’esplosione della moda della lingua ” Il corsivo”, la ragazza è tornata sui social con una tendenza tutta nuova. Stiamo parlando del “Maranzivoe”. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Elisa Esposito è nota a tutti gli utenti del web come la professoressa di corsivo. Circa un anno fa, la ragazza ha lanciato la tendenza su TikTok. Tuttavia, questa volta ha fatto il suo ritorno sui social per il lancio di una nuova moda. Stiamo parlando della fusione tra la lingua il corsivo e il nuovo modo di parlare dei “maranza” milanesi. Da qui nasce una nuova lingua: il “Maranzivoe“, definita dalla stessa autrice la lingua dell’estate.

A spiegare il funzionamento di questo nuovo modo di parlare è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo account social TikTok. Queste sono state le sue parole:

Durante l’anno i “maranza” sono andati molto di moda”.

Inutile dire che il nuovo contenuto di Elisa Esposito, che lei stessa chiama lezione, ha ricevuto numerose critiche. Infatti, non ci è voluto molto tempo affinché l’influencer finisse di nuovo nel mirino delle polemiche. In ogni modo, il web si è diviso in due parti: c’è chi si dice nostalgico del corsivo sollecitando la ragazza a tornare alle vecchie abitudini e chi invece apprezza questa nuova tendenza.

Pertanto, molti utenti sostengono che anche questo video diventerà virale nel corso di pochissime ore e darà alla Tik Toker molta visibilità. Non è tutto. Durante la lezione, Elisa ha spiegato anche alcune regole grammaticali ed ha cantato una canzone completamente nella lingua “Maranzivoe”.