Elisa Isoardi, ascolti in calo: “Vorrei dirti che” non decolla

Senza alcuna ombra di dubbio Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Dopo il flop de La Prova Del Cuoco, alla donna è stata affidata la conduzione di un nuovo programma, Vorrei Dirti Che. Tuttavia quest’ultima non sta ottenendo i risultati previsti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai sembrano lontani i tempi in cui Elisa Isoardi era una delle conduttrici più ascoltate della Rai. Non molto tempo fa, la donna aveva deciso di prendere le distanze dalla sua professione di conduttrice partecipando a due reality show: Ballando Con Le Stelle e L’Isola Dei Famosi.

Tuttavia, la Isoardi non ha mai abbandonato definitivamente la sua carriera da conduttrice. Infatti attualmente la donna è al timone di un programma tutto nuovo: Vorrei Dirti Che. Nonostante questo, sembra che abbia ottenuto i risultati sperati. Infatti, stando agli ultimi dati, il format in questione non ha raggiunto un numero elevato di ascoltatori. Non solo non è riuscito a decollare ma nemmeno ha ottenuto il minimo indispensabile per continuare a credere in un miglioramento.

Ma quale sarebbe la ragione per cui la Isoardi avrebbe ottenuto un flop? Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il motivo sarebbe la scarsa verve del programma. Infatti, numerosi telespettatori italiani non seguirebbero il programma proprio per questo.

Elisa Isoardi prima di Vorrei Dirti Che: il flop de La Prova Del Cuoco

Tempo fa la Rai aveva affidato la Prova Del Cuoco a Elisa Isoardi, lo storico programma condotto per molti anni da Antonella Clerici. Tuttavia, dopo i scarsi risultati ottenuti, la Rai aveva deciso di far tornare la messa in onda di é Sempre Mezzogiorno.